Описание товаров: мебель

Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель) по 800–1100 знаков.

При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/…) — поменьше воды, по возможности. При этом, характеристики описывать словами, т.е. писать не «высота — 100 см, ширина — 200 см», а «компактный/высокий/глубокий». То же касается и материалов — не стоит просто писать из чего сделана мебель, нужно дополнительно описать качества, преимущества материала (лёгкий/натуральный/прочный/экологически чистый/…).

Темы в которых должны бить знания:

-Офисные кресла

-Комп. Столы

-кухонные столы

-кухонные стулья

Оплата через ВМЗ или ЯД.

Тестовое задание: 2 описания — оплата сразу. Далее оплата по факту. Нужно 5–10 описаний в день.

Жду предложений с указанием стоимости 1 описания и по возможности примеры описаний.