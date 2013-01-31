Написать 3 статьи для клинингового сайта

$30
КопирайтингЗавершен15 заявок189 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать 3 статьи для клиингового сайта

1. первая статья с ключами:

уборка

уборка офисов

уборка в доме

уборка квартир

уборка помещений

2. вторая статья с ключами:

химчистка ковров

химчистка диванов

химчистка мягкой мебели

химчистка штор

стирка штор

3. третья статья с ключами:

профилактика джакузи

профилактика кондиционеров

профилактика душевых кабин

клининг

клининговая компания

Ссылку на сайт передам в личке. Детали - в личке. Объём текстов: 2000 символов, 2 тематичные картинки из инета, под одному точному вхождению для каждого ключа. Плотность - равномерная.

Бюджет 30 у.е., сроки - 2 дня.

11 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за работу) отличные статьи. вычитывать и править не пришлось. всё очень хорошо) рекомендую. отзывы и рейтинг соответствуют действительности) можно смело довериться профессионализму Ольги.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
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