Рерайтеры статей

Добрый день. Требуется рерайтер комментариев по музыкальным инструментам. Суть работы: 1) Берется любой товар с сайта, у которого менее 3 копирайтов. Ищутся в интернете на прочих сайтах, осмысленные комментарии по инструменту, возможно на англ сайтах, главное, чтобы ...