Написать описание 70 товаров

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Уникальность свыше 95%, тексты от 1200 символов.

Приватно для Letunchik

11 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Letunchik
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Спасибо за работу. Качественно, свыше 95% уникальность. Рекомендую.
Работать с Андреем - одно удовольствие. Приятный во всех отношениях человек. Высоко оценила деловые качества Андрея как руководителя. Профессионал на все 100%. Непременно будем сотрудничать и в дальнейшем.
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