Требуется рейратер комментариев (муз. инструменты)

Нужно писать тексты по заданным ключевым словам. Требования: — объём от 1 000 до 3 000 символов каждая статья без пробелов; — уникальность минимум 90% по Advego; — в тексте употреблять ключевик 2–6 раза, можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется рерайтер комментариев по музыкальным инструментам.
Суть работы:
1) Берется любой товар с сайта, у которого менее 3 копирайтов. Ищутся в интернете на прочих сайтах, осмысленные комментарии по инструменту, возможно на англ сайтах, главное, чтобы смогли перевести.
2) Рерайтится текст комментария и добавляется на сайт от имени разных пользователей + выставляется дата.
3) Составляется отчет на google docs в формате
Страница размещения комментария
Текст рерайтнутого комментария
Страница откуда взят комментарий
Текст комментария
Оплата сдельная, за каждый комментарий. Оговаривается индивидуально.
Возможно трудоустройство по ГПХ
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