Требуется рейратер комментариев (муз. инструменты)

Добрый день.

Требуется рерайтер комментариев по музыкальным инструментам.

Суть работы:

1) Берется любой товар с сайта, у которого менее 3 копирайтов. Ищутся в интернете на прочих сайтах, осмысленные комментарии по инструменту, возможно на англ сайтах, главное, чтобы смогли перевести.

2) Рерайтится текст комментария и добавляется на сайт от имени разных пользователей + выставляется дата.

3) Составляется отчет на google docs в формате

Страница размещения комментария

Текст рерайтнутого комментария

Страница откуда взят комментарий

Текст комментария

Оплата сдельная, за каждый комментарий. Оговаривается индивидуально.

Возможно трудоустройство по ГПХ