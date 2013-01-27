Требуется рейратер комментариев (муз. инструменты)

КопирайтингЗавершен7 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Требуется рерайтер комментариев по музыкальным инструментам.

Суть работы:

1) Берется любой товар с сайта, у которого менее 3 копирайтов. Ищутся в интернете на прочих сайтах, осмысленные комментарии по инструменту, возможно на англ сайтах, главное, чтобы смогли перевести.

2) Рерайтится текст комментария и добавляется на сайт от имени разных пользователей + выставляется дата.

3) Составляется отчет на google docs в формате

Страница размещения комментария

Текст рерайтнутого комментария

Страница откуда взят комментарий

Текст комментария

Оплата сдельная, за каждый комментарий. Оговаривается индивидуально.

Возможно трудоустройство по ГПХ

11 лет назад
Temi4
Артем 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Copy-Seo
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
10 дней
Спасибо за сотрудничество
отличный заказчик, рекомендую
  • Похожие заказы

  • Тексты про Англию

    Нужно писать тексты по заданным ключевым словам. Требования: — объём от 1 000 до 3 000 символов каждая статья без пробелов; — уникальность минимум 90% по Advego; — в тексте употреблять ключевик 2–6 раза, можно ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Составить список партнёрских программ по теме

    Всем привет! Не знаю в какую категорию разместить, попробую сюда. Суть проста: нужно найти все работающие ресурсы с партнёрскими программами, предлагающими обучение на DVD, либо каких-то других источниках. Меня интересуют следующие темы: - Создание сайтов (например, 1popov.ru) - Обучение веб-дизайну - Обработка ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать текст для буклета веб-студии

    Написать интересный, продающий текст для буклета веб-студии для продвижения услуги - Создание сайта И все что с этим связанно -продвижение, реклама и т.п. Желательно опыт работы с подобной тематикой. Объем определим при передаче ТЗ, но думаю не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Опросить фрилансеров по списку вопросов

    Необходимо провести опрос фрилансеров из вашего окружения (либо любых других). Они обязательно должны быть согласны к опубликованию их данных на проекте (ФИО, возраст, город), предложить свою фотографию не меньше 150х150 пикселей, ссылку на профиль биржи или социальной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Уникальные тексты для студии веб-разработчика

    Добрый день. Нужны помощники именно на сегодня по написанию уникальных текстов для студии разработчика сайтов. Примерные темы: - программирование; - SEO анализ; - Анализ Юзабилити сайта. Если готовы прямо сейчас приступить к работе и в течение часа-полтора написать 1 адекватный ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для интернет каталога

    написание статей интернет каталога климатической техники на тему кондиционирование, вентиляция, отопление О компании Монтаж Доставка О кондиционерах Как выбрать кондиционер? Можно ли в кондиционер использовать в качестве обогревателя Можно ли один мощный кондиционер применять на несколько комнат и. т ...

    Написание статей
    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад