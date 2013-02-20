Опросить фрилансеров по списку вопросов

КопирайтингЗавершен4 заявки512 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо провести опрос фрилансеров из вашего окружения (либо любых других).

Они обязательно должны быть согласны к опубликованию их данных на проекте (ФИО, возраст, город),

предложить свою фотографию не меньше 150х150 пикселей,

ссылку на профиль биржи или социальной сети,

иметь положительные отзывы и уже реализованные проекты на биржах.

Каждый отзыв будет тщательно проверяться.

Адрес проекта, на котором будут использованы отзывы: http://1rabotnik.ru/

Из интересующих меня направлений:

- Транскрибация

- Фотостоки, фотобанки

- Переводы с одного языка на другой

- Обработка видео и аудио

- Юридические и бухгалтерские услуги

- Контент-менеджмент

Объём - 2-3 отзыва по каждому направлению. Оплата по факту.

11 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо.
Заказчик не стал придираться, хоть проект был выполнен не полностью. Адекватный, приятный в общении и сотрудничестве человек. Рекомендую.
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