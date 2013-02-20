Опросить фрилансеров по списку вопросов

Необходимо провести опрос фрилансеров из вашего окружения (либо любых других).

Они обязательно должны быть согласны к опубликованию их данных на проекте (ФИО, возраст, город),

предложить свою фотографию не меньше 150х150 пикселей,

ссылку на профиль биржи или социальной сети,

иметь положительные отзывы и уже реализованные проекты на биржах.

Каждый отзыв будет тщательно проверяться.

Адрес проекта, на котором будут использованы отзывы: http://1rabotnik.ru/

Из интересующих меня направлений:

- Транскрибация

- Фотостоки, фотобанки

- Переводы с одного языка на другой

- Обработка видео и аудио

- Юридические и бухгалтерские услуги

- Контент-менеджмент

Объём - 2-3 отзыва по каждому направлению. Оплата по факту.