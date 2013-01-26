Рерайт статей на англ. - 75k символов

$250
КопирайтингЗакрыт11 заявок232 просмотра
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Есть статьи на тему здоровья, все не сложные, каких-либо спец. слов почти нет. Общий объем около 75 000 символов. Нужен грамотный переводчик со свободным американским аглийским, кто может писать без ошибок. Крайне желательно понимание поисковой оптимизации текстов. Оставляйте заявки, указывайте цену именно за рерайт75к символов. Перевести все желательно в течении 10-14 дней, готовые тексты пересылать по мере готовновсти.

11 лет назад
topglance
Сергей 
43 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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