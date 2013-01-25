Напонить сайт на английском языке.

Необходимо написать статью, которая будет размещаться на сайте. («Памятка покупателю» или «Как правильно купить земельный участок») Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу - рассказать о преимуществе коттеджного поселка перед обычными частным сектором. 20 км от москвы в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на английском языке, нужно его заполнить контентом под ключевики- ключевики будут предоставлены.
Сайт на wordpress . Тематика consulting, staffing firm, recruiting.
Специфика IT Recruiting, staffing firm mostly for ERP systems as JDE, SAP
Нужно не только забbть главную и вспомогательные страницы но и создать несколько блог постов под ключи- пост олжен быть ок на 500 символов.
Мне нужно цену на 1000 символов,
Желательно если у вас есть опыт с написаниrv текста для продвижения в американсвом гугл.
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