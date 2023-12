Напонить сайт на английском языке.

Есть сайт на английском языке, нужно его заполнить контентом под ключевики- ключевики будут предоставлены.

Сайт на wordpress . Тематика consulting, staffing firm, recruiting.

Специфика IT Recruiting, staffing firm mostly for ERP systems as JDE, SAP

Нужно не только забbть главную и вспомогательные страницы но и создать несколько блог постов под ключи- пост олжен быть ок на 500 символов.

Мне нужно цену на 1000 символов,

Желательно если у вас есть опыт с написаниrv текста для продвижения в американсвом гугл.