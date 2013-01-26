Нужен хороший рерайтер

Ищу человека, который хорошо знает свою работу. Рерайт текстов по недвижимости. Исходники, в основном, предоставляются, иногда, требуется самостоятельный поиск дополнительной информации. Оплата - до 40р за 1000. При должном качестве - долгосрочное сотрудничество.

С уважением, к Вам.