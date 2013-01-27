Написать 6 статей для мебельного сайта - часть 1

$60
КопирайтингЗавершен18 заявок245 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать 6 оптимизационных статей для мебельного сайта.

1. Первая статья под ключи

мебель Минеральные Воды (речь идет о городе МинВоды на КМВ)

мягкая мебель Минеральные Воды

детская мебель Минеральные Воды

мебельные магазины Минеральные Воды

2. вторая статья для ключа

мебель для кухни Минеральные Воды

3. третья статья для ключа

мебель для спальни Минеральные Воды

4. четвертая статья для ключа

мебель для гостиной Минеральные Воды

5. пятая статья для ключа

мебель для прихожей Минеральные Воды

6. шестая статья для ключа

стеклянные столы Минеральные Воды

Объём для первой статьи 3000 символов, во всех случаях 2000 символов. вставить 2 картинки с описываемого сайта.

Ссылку на сайт даю в личной в переписке. Детали там же.

Бюджет 60 у.е.

11 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$60
2 дня
Всё нормуль) Артём быстро справился с заданием. Тексты хорошие, читаются легко. Вставил картинки с описываемого сайта. Это +1 к результату :) Рекомендую. Количество отзывов соответствует ожиданиям)
Сотрудничеством остался доволен. Игорь дал четкое и понятное тз. По окончанию работы, произвел оплату вовремя. Советую с ним сотрудничать!
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