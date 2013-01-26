Рерайтинг ~3000 символов без пробелов

Добрый день! Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише. Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы. Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков. Если у вас проблема с написанием текстов, ...