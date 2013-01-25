Тексты уникальные. Строительство.

Необходимо написать статью, которая будет размещаться на сайте. («Памятка покупателю» или «Как правильно купить земельный участок») Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу - рассказать о преимуществе коттеджного поселка перед обычными частным сектором. 20 км от москвы в ...
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Тематика сторительство. 36 руб=1000 знаков б/п
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