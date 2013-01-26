Разработка текста продающей страницы

Всем привет!

Нужен специалист, которые в кратчайшие сроки готов уделить

всё своё время на копирайт/рерайт большого объёма текста.

Тематика страницы-донора - видео-курс по созданию сайтов на WordPress.

Мой проект ориентирован на обучение этой системе, но в виде текстовых

и скринкаст-инструкций, это принципиальное отличие.

Если вы понимаете о чём речь - прошу в проект с вашими ценами и опытом.