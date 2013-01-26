Рерайт из нескольких источников

Всем привет! Нужен специалист, которые в кратчайшие сроки готов уделить всё своё время на копирайт/рерайт большого объёма текста. Тематика страницы-донора - видео-курс по созданию сайтов на WordPress. Мой проект ориентирован на обучение этой системе, но в виде текстовых и ...