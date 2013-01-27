Требуется рерайт (из нескольких источников) статей на юридическую тематику - арбитраж.ТЗ предоставлю. Просьба обращаться фрилансерам, владеющих данной темой.
- Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется внести изменения в форму подписки на сайте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Продающий пост для Лазерной указки в группе ВК. Пост должен быть эмоциональным, главное чтобы читателя зацепило, ввело в раж «а ну похрен, куплю». Объем до 1000 зн. Целевая аудитория - мужчины до 18 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей на автомобильно-юридическую тематику. ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн. без пробелов. Просьба обращаться фрилансерам, владеющих данной темой.Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей для медицинского сайта об аллергии. ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн. без пробелов. Просьба обращаться фрилансерам с медицинским образованием, владеющих темой.Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей о строительстве деревянных домов. Три статьи в неделю по 3000–6000 зн. ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн.без пробелов. Просьба обращаться фрилансерам владеющих данной ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей банковской тематики. Три статьи в неделю по 3000–10000 зн. ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн.без пробелов. Просьба обращаться фрилансерам, владеющих темой.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей банковской тематики. ТЗ предоставлю. От Вас стоимость за 1000 зн.Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей на тему пластиковых окон. ТЗ предоставлю. От Вас стоимость за 1000 зн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Рерайт из нескольких источников (исходники не предоставляю) на тему получения водительских прав. Уникальность по Advego не меньше 95%. ТЗ предоставлю.Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад