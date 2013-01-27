Destat

Илья Destat

 
69 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Anastasia_Lindt
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей банковской тематики
Все хорошо. Сотрудничеством довольна.
Очень качественные и грамотные статьи. Анастасия всегда на связи и ответственно относится к выполнению работы. Сотрудничеством доволен - рекомендую.
Ответный отзыв
virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей на тему пластиковых окон
Отличный заказчик. Своевременная оплата.
Всё сделано качественно и вовремя. Спасибо!
Ответный отзыв