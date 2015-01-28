virtuose

Лина virtuose

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
25 дней назад
Услуги перевода художественных текстов (английский, французский), копирайтинг, рерайтинг

Дипломированный лингвист-переводчик. Высшее лингвистическое образование и большой опыт перевода художественной литературы с английского языка. С 2010 года, в сотрудничестве с российскими издательствами «МИФ» и «У Никитских ворот», мною были переведенные следующие книги:

• Ричард Н. Боллс «Какого цвета ваш парашют?»;

• Кармин Галло «Правила Джобса»;

• Джеффри Мур «Вторая космическая»;

• Крис Бохджалян «Девушки песчаного замка»;

• Джефф Смарт, Рэнди Стрит и Алан Фостер «Показатель мощности: ваша формула успешного лидерства» (еще не издана).

http://www.labirint.ru/authors/96143/

Языковые (переводческие) навыки:

• Русский – родной

• Английский – свободно

• Французский – свободно

Также оказываю услуги перевода технических текстов, рерайтинга и копирайтинга любого уровня сложности и уникальности. Большой опыт в редактировании и написании текстов: работала новостным редактором/диктором на радиостанции, а также корректором.

Связь через личку или e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

Famire89
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$21
10 баллов
4 года назад
Инфостатья: Из чего лучше строить дом
Очень приятно было поработать с Линой, написала 5 статей, все качественно, по ТЗ и в срок! Спасибо огромное!
Было очень приятно работать! Надёжный и ответственный заказчик. Четкое и понятное задание, своевременная оплата, и приятный в общении человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Описания мотоэкипировки - 50 штук
На редкость профессиональный копирайтер, который четко и в срок выполняет задачи. Бонусом - приятный в общении. Планируем продолжать сотрудничество.
Прекрасный заказчик. Рекомендую! Всегда четкая и понятная постановка задачи, своевременная оплата, вежливость и порядочность. От работы только приятные впечатления. Планирую сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
t-track
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написать 9 небольших рекламных текстов
Хороший исполнитель, рекомендую!
Алексей - замечательный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
TatianaHoover
Хувер 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Перевод худож. текста с английского на русский
Быстро, качественно, вежливо. Очень рекомендую! Спасибо огромное за отличную работу!
Работать с Татьяной одно удовольствие! Огромное спасибо за возможность поучаствовать в проекте, от работы остались самые приятные и теплые воспоминания! Замечательный заказчик! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Zorra06
Кира 
42 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Тексты для сайта итальянской мебели.
Очень рада сотрудничеству с Линой, все сделано на очень хорошем уровне. Работой довольна.
Кира очень приятный и позитивный заказчик! Осталась очень довольна сотрудничеством. Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
26 отзывов
$1.5/час
от $10от 1 дня
#121
Переводы
3 отзыва
$2.5/час
от $10от 2 дней
#129
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
#135
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#225