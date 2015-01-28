Дипломированный лингвист-переводчик. Высшее лингвистическое образование и большой опыт перевода художественной литературы с английского языка. С 2010 года, в сотрудничестве с российскими издательствами «МИФ» и «У Никитских ворот», мною были переведенные следующие книги:
• Ричард Н. Боллс «Какого цвета ваш парашют?»;
• Кармин Галло «Правила Джобса»;
• Джеффри Мур «Вторая космическая»;
• Крис Бохджалян «Девушки песчаного замка»;
• Джефф Смарт, Рэнди Стрит и Алан Фостер «Показатель мощности: ваша формула успешного лидерства» (еще не издана).
http://www.labirint.ru/authors/96143/
Языковые (переводческие) навыки:
• Русский – родной
• Английский – свободно
• Французский – свободно
Также оказываю услуги перевода технических текстов, рерайтинга и копирайтинга любого уровня сложности и уникальности. Большой опыт в редактировании и написании текстов: работала новостным редактором/диктором на радиостанции, а также корректором.
Связь через личку или e-mail: [email protected]
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