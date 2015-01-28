Услуги перевода художественных текстов (английский, французский), копирайтинг, рерайтинг

Дипломированный лингвист-переводчик. Высшее лингвистическое образование и большой опыт перевода художественной литературы с английского языка. С 2010 года, в сотрудничестве с российскими издательствами «МИФ» и «У Никитских ворот», мною были переведенные следующие книги:

• Ричард Н. Боллс «Какого цвета ваш парашют?»;

• Кармин Галло «Правила Джобса»;

• Джеффри Мур «Вторая космическая»;

• Крис Бохджалян «Девушки песчаного замка»;

• Джефф Смарт, Рэнди Стрит и Алан Фостер «Показатель мощности: ваша формула успешного лидерства» (еще не издана).

http://www.labirint.ru/authors/96143/

Языковые (переводческие) навыки:

• Русский – родной

• Английский – свободно

• Французский – свободно

Также оказываю услуги перевода технических текстов, рерайтинга и копирайтинга любого уровня сложности и уникальности. Большой опыт в редактировании и написании текстов: работала новостным редактором/диктором на радиостанции, а также корректором.

Связь через личку или e-mail: [email protected]