Написать по 2 отзыва для 50 компаний (итого 100 отзывов), предварительно собрав информацию о них в интернете. Каждый отзыв должен быть от 6-9 предложений.
- $70Копирайтинг43 заявкиЗакрыт2 года назад
Написать ТЗ для копирайтера (SEO-оптимизированную информационную статью) По примеру https://sendpulse.com/ru/blog/seo-textПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Инфостатья: Из чего лучше строить дом. 14000 знаковКопирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
- $21
Инфостатья: Из чего лучше строить дом 14000 знаковКопирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $23
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: ТЕМА: какие газосиликатные блоки лучше для строительства дома ОБЪЁМ: 15000Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
- $54
Добрый день! ТЗ прикрепила в файлах. Стоимость указываю за 2 статьиКопирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $27
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: ТЕМА: какие газосиликатные блоки лучше для строительства дома ОБЪЁМ: 15000 ПЛАН СТАТЬИ (вы можете менять пункты плана местами, а также добавлять свои и корректировать существующие! )Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Елена, Добрый день! Подскажите свободны ли вы сейчас и смогли бы написать качественную статью по материалам для загородного дома?Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $673
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1lk09LkJLZcnhtb4RXR7fjvT6YwQ2Lla6lQsjRpaeRtk/editСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад