Famire89

Анастасия Новикова Famire89

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$671
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
virtuose
Лина 
41 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$21
10 баллов
3 года назад
Инфостатья: Из чего лучше строить дом
Было очень приятно работать! Надёжный и ответственный заказчик. Четкое и понятное задание, своевременная оплата, и приятный в общении человек. Рекомендую!
Очень приятно было поработать с Линой, написала 5 статей, все качественно, по ТЗ и в срок! Спасибо огромное!
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igorweb
Ігор 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$650
10 баллов
3 года назад
Сайт-агрегатор для строительных компаний
Было приятно поработать.
Игорь отлично справился со своей работой-созданием сайта-агрегатора на modx, доделал дизайн и учел нюансы, которые не были отражены в ТЗ. Спасибо!
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