Нужна статья "Классификация коммерческих банков"

$50
КопирайтингЗавершен4 заявки145 просмотров
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Статья нужна сегодня, тех. задание прилагается.

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Количество знаков минимум 3000

Цена: 30р. за 1000 знаков

11 лет назад
i-rong
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Алису, как грамотного исполнителя. Сделала все быстро, тему раскрыла полностью, в срок. P.S. и в общении приятная, понимающая с полуслова девушка)))
С Игорем легко найти общий язык. Моментальная оплата и четкое ТЗ. На все вопросы в процессе написания материала давал исчерпывающие ответы. Приятно сотрудничать!
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