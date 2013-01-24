i-rong

Карданов i-rong

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нужна статья "Классификация коммерческих банков"
С Игорем легко найти общий язык. Моментальная оплата и четкое ТЗ. На все вопросы в процессе написания материала давал исчерпывающие ответы. Приятно сотрудничать!
Рекомендую Алису, как грамотного исполнителя. Сделала все быстро, тему раскрыла полностью, в срок. P.S. и в общении приятная, понимающая с полуслова девушка)))
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