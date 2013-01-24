Необходимо сделать рерайт 1 статьи по медицинской тематике. Статья 13к. Цена 40р. за 1000 зн. Срок выполнения до 9.11.13 (13.00 по МСК) Р.S. Статья не сложная.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Wordpress. Уважаемые профессионалы! Необходимо закрыть от индексации ссылки с рубрик, т.е. на главной, рубрики должны быть открыты для индексации, а в самой рубрике и в посте закрыты. Просьба показать какой и куда ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайт 7 статей, медицинской тематики. Исходники мои. Оплата 40 р. за 1000 знаков, статьи минимум 4000зн. Уникальность по advego и etxt 95%.Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходим дизайн для двух сайтов. Полное ТЗ и цена, прилагается в файле.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Статья нужна сегодня, тех. задание прилагается. НАПИСАТЬ ДОХОДЧИВЫМ, ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ. Количество знаков минимум 3000 Цена: 30р. за 1000 знаковКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
СРОЧНО!!!! Необходимо разместить 10 ссылок на сайт, на форумах кредитной тематики! Ссылка должна быть в рамках комментария и смотреться естественно, можно со ссылкой на другой форум или сайт этой же тематики. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад