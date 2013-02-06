Текст медицинской тематики

Необходим текст-превью для лекарственных препаратов, по примеру того, что во вложении. Вторым файлом идет ТЗ на написание фрагментов текста. Можно задавать вопросы, если они возникнут. К качеству и читаемости текста подхожу строго, учитывая объем работы и уровень оплаты, возможны доработки.

Необходимо будет три фрагмента с разным набором ключей, каждый фрагмент строго 700-800 символов без пробелов.

Цена за три фрагмента - 500 рублей.