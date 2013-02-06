Текст медицинской тематики

КопирайтингЗавершен15 заявок312 просмотров
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Необходим текст-превью для лекарственных препаратов, по примеру того, что во вложении. Вторым файлом идет ТЗ на написание фрагментов текста. Можно задавать вопросы, если они возникнут. К качеству и читаемости текста подхожу строго, учитывая объем работы и уровень оплаты, возможны доработки.

Необходимо будет три фрагмента с разным набором ключей, каждый фрагмент строго 700-800 символов без пробелов.

Цена за три фрагмента - 500 рублей.

11 лет назад
sejobs
42 годаАрмения
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
lapa12309
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$16
1 день
Ольга показала себя настоящим профессионалом, хотя задание мое было непростое из узкопрофессиональной области. Рекомендую ее как исполнительного и четко выполняющего поставленные в ТЗ условия копирайтера.
Петр предоставил четкое, детальное, понятное ТЗ, выполнил все договоренности по плану проекта, своевременно оплатил работу. Благодарю за сотрудничество, буду рада продолжить его. Рекомендую!
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