Автор отзывов об азиатской косметике

Набираем группу девушек, поклонниц азиатской косметики, для написания и публикации отзывов о косметике.

Интересуют обладательницы корейской, японской, китайской, тайской косметики.

Надо будет писать о плюсах, минусах косметики, приводить свой опыт использования косметики, давать советы. В общем, чтобы читать было интересно.

Вы не обязательно должны быть профессиональным копирайтером, хотя это будет плюсом.

Наличие косметики обязательно, т.к. необходимо будет делать фотографии косметических средств.

Весь контент (текст и фото) должен быть уникальным, все проверяем! Отредактированные/отретушированные фото с других сайтов не принимаем.

Оплата:

Отзыв на 1300 – 1800 зн. б/п + 1 – 2 фото = 100 руб.

Отзыв более 1800 зн. б/п + 3 – 5 фото = 150 руб.

Приветствуется и оплачивается отдельно (по договоренности) адекватное комментирование своих и чужих постов, поддержание жизни на сайте.