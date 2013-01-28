Необходимы исполнители для отзывов на ЯМаркете

Необходим текст-превью для лекарственных препаратов, по примеру того, что во вложении. Вторым файлом идет ТЗ на написание фрагментов текста. Можно задавать вопросы, если они возникнут. К качеству и читаемости текста подхожу строго, учитывая объем работы ...
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Нужны исполнители для написания и размещения отзывов на Яндекс Маркете.
Процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). Оставляйте заявки в комментариях, в ЛС я вам сам напишу!
Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по России (СПб), поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала.
Подробности и ТЗ при переписке.
Всем заранее спасибо!
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