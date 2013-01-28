Необходимы исполнители для отзывов на ЯМаркете

Нужны исполнители для написания и размещения отзывов на Яндекс Маркете.

Процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). Оставляйте заявки в комментариях, в ЛС я вам сам напишу!

Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по России (СПб), поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала.

Подробности и ТЗ при переписке.

Всем заранее спасибо!