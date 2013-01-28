Установление контактов с форумами

$50
КопирайтингЗакрыт8 заявок143 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо зарегистрироватся и установить контакты с самыми активными участниками автомобильных форумов.

Форумы предоставляются.

10 контактов – 1000 руб.

Для получения полного задания обращайтесь [email protected] (с пометкой , постинг)

11 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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