Статьи на отопительную тематику

Набираем группу девушек, поклонниц азиатской косметики, для написания и публикации отзывов о косметике. Интересуют обладательницы корейской, японской, китайской, тайской косметики. Надо будет писать о плюсах, минусах косметики, приводить свой опыт использования косметики, давать советы. В общем, чтобы ...
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Всем добрый день!
Набираю команду ответственных и грамотно пишущих копирайтеров для написания ряда материалов на сайт по отоплению. Работы намечается много. Писать надо по ключевым запросам и определенному количеству определенных слов, список которых я буду предоставлять.
Пишите вашу цену и объем, который вы можете писать за день.
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