Статьи на отопительную тематику

Всем добрый день!

Набираю команду ответственных и грамотно пишущих копирайтеров для написания ряда материалов на сайт по отоплению. Работы намечается много. Писать надо по ключевым запросам и определенному количеству определенных слов, список которых я буду предоставлять.

Пишите вашу цену и объем, который вы можете писать за день.