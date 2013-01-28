Новостник (интернет-инвестиции, ПАММ-счета)

Для сайта, посвященного интернет-инвестициям, требуется на постоянную работу хороший новостник .

ЧТО НУЖНО ПИСАТЬ:

Новости компаний из сферы интернет-инвестиций (Forex-Trend, Alpari, Gamma и т.д.) – от 1500 символов – регулярно отслеживать новости на сайтах компаний и оперативно перепечатывать их (рерайтить) – 60р/новость

ТРЕБОВАНИЯ:

* если впервые слышите про ПАММ-счета и доверительное управление, Вы нам не подходите

* грамотный русский язык, умение ИНТЕРЕСНО излагать даже скучный материал, захватывающе формулировать мысли и придумывать примеры :)

* опыт работы с CMS Wordpress для самостоятельной публикации статей

Оплата 2 раза в месяц WMR/WMZ по факту предоставления отчета о проделанной работе