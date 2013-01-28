Новостник (интернет-инвестиции, ПАММ-счета)

Набираем группу девушек, поклонниц азиатской косметики, для написания и публикации отзывов о косметике. Интересуют обладательницы корейской, японской, китайской, тайской косметики. Надо будет писать о плюсах, минусах косметики, приводить свой опыт использования косметики, давать советы. В общем, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта, посвященного интернет-инвестициям, требуется на постоянную работу хороший новостник .
ЧТО НУЖНО ПИСАТЬ:
Новости компаний из сферы интернет-инвестиций (Forex-Trend, Alpari, Gamma и т.д.) – от 1500 символов – регулярно отслеживать новости на сайтах компаний и оперативно перепечатывать их (рерайтить) – 60р/новость
ТРЕБОВАНИЯ:
* если впервые слышите про ПАММ-счета и доверительное управление, Вы нам не подходите
* грамотный русский язык, умение ИНТЕРЕСНО излагать даже скучный материал, захватывающе формулировать мысли и придумывать примеры :)
* опыт работы с CMS Wordpress для самостоятельной публикации статей
Оплата 2 раза в месяц WMR/WMZ по факту предоставления отчета о проделанной работе
- Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день ! Имеется сайт. (приложение) Необходим полный рерайт всех текстов. ВАЖНО ! Указывайте цену за конкретный объем работ. Кол-во символов как на сайте сейчас. Срок - как можно быстрее.Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо написание СЕО текста с ключевыми словами, по строительной тематике, Кровля! Всего 5 статей, 1 статья - 3000знаков, 2- 2000зн. и 2 - 1000зн.Завершен11 лет назад
- $135
Приветствую. Суть работы - добавить в сумме 200 игр в разделы Game Boy Advance и Nintendo 64 в соотношении 150 к 50. Сайт - gamesofsega.ru. Краткое ТЗ: 1. Описание игры 250-300 символов, рерайт. Источник дам. Проверять на ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо зарегистрироватся и установить контакты с самыми активными участниками автомобильных форумов. Форумы предоставляются. 10 контактов – 1000 руб. Для получения полного задания обращайтесь [email protected] (с пометкой , постинг)Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день! Набираю команду ответственных и грамотно пишущих копирайтеров для написания ряда материалов на сайт по отоплению. Работы намечается много. Писать надо по ключевым запросам и определенному количеству определенных слов, список которых я буду предоставлять. ...Завершен11 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо написать 3 статьи для клиингового сайта 1. первая статья с ключами: уборка уборка офисов уборка в доме уборка квартир уборка помещений 2. вторая статья с ключами: химчистка ковров химчистка диванов химчистка мягкой мебели химчистка штор стирка штор 3. третья статья с ключами: профилактика джакузи профилактика кондиционеров профилактика душевых кабин клининг клининговая компания Ссылку ...Завершен11 лет назад
- $250
Оплата 50р/1000. Тексты по 1500 символов, всего около 75 текстов. Минимальный объем сдачи ежедневно 10к. Оставляйте ваш Skype.Завершен11 лет назад