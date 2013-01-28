Добавление игр на Old-games сайт

Набираем группу девушек, поклонниц азиатской косметики, для написания и публикации отзывов о косметике. Интересуют обладательницы корейской, японской, китайской, тайской косметики. Надо будет писать о плюсах, минусах косметики, приводить свой опыт использования косметики, давать советы. В общем, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Суть работы - добавить в сумме 200 игр в разделы Game Boy Advance и Nintendo 64 в соотношении 150 к 50. Сайт - gamesofsega.ru.
Краткое ТЗ:
1. Описание игры 250-300 символов, рерайт. Источник дам. Проверять на уникальность не нужно, главное сделать понятный читаемый рерайт.
2. Превью игры (картинка) должна быть размером 269 на 235 пикселей. Без водяных знаков. Закачивается на сайт. Проще всего найти картинку в гугле и обрезать ее до нужного размера.
3. Файл игры должен быть закачан на сайт.
Все основные источники я дам.
Плачу 20 рублей за добавленную игру. Желательно, чтобы всю работу выполнил один человек. По срокам задание сильно не ограничено, но затягивать не стоит. Периодически будут новые задания по добавлению контента. Кроме того, исполнитель должен иметь возможность пообщаться 5-15 минут в скайпе, чтобы точно все показать на практике. Желательно чтобы исполнитель уже имел опыт работы с ucoz'ом, чтобы было проще разобраться.
skype: drag371
- Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать порядка 10 статей на итальянском языке тематики adult. Важно: отличное знание языка, устойчивость к написанию adult текстов и прежний опыт. Подробноее ТЗ - исполнителю. В заявке указать: цену за 1000 копирайта (без пробелов), опыт. Оплата ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо зарегистрироватся и установить контакты с самыми активными участниками автомобильных форумов. Форумы предоставляются. 10 контактов – 1000 руб. Для получения полного задания обращайтесь [email protected] (с пометкой , постинг)Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день! Набираю команду ответственных и грамотно пишущих копирайтеров для написания ряда материалов на сайт по отоплению. Работы намечается много. Писать надо по ключевым запросам и определенному количеству определенных слов, список которых я буду предоставлять. ...Завершен11 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо написать 3 статьи для клиингового сайта 1. первая статья с ключами: уборка уборка офисов уборка в доме уборка квартир уборка помещений 2. вторая статья с ключами: химчистка ковров химчистка диванов химчистка мягкой мебели химчистка штор стирка штор 3. третья статья с ключами: профилактика джакузи профилактика кондиционеров профилактика душевых кабин клининг клининговая компания Ссылку ...Завершен11 лет назад
- $250
Оплата 50р/1000. Тексты по 1500 символов, всего около 75 текстов. Минимальный объем сдачи ежедневно 10к. Оставляйте ваш Skype.Завершен11 лет назад
Нужен текст на главную страницу сайта. Читабельный. Для людей, а не для роботов. Тематика "Контент для мобильного телефона", но с большим упором на "Рингтоны и звонки" см. ссылку на сайт в прикрепленном файле.Завершен11 лет назад
- $50
Нужны исполнители для написания и размещения отзывов на Яндекс Маркете. Процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). ...Завершен11 лет назад