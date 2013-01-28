Добавление игр на Old-games сайт

$135
КопирайтингЗакрыт10 заявок253 просмотра
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Приветствую. Суть работы - добавить в сумме 200 игр в разделы Game Boy Advance и Nintendo 64 в соотношении 150 к 50. Сайт - gamesofsega.ru.

Краткое ТЗ:

1. Описание игры 250-300 символов, рерайт. Источник дам. Проверять на уникальность не нужно, главное сделать понятный читаемый рерайт.

2. Превью игры (картинка) должна быть размером 269 на 235 пикселей. Без водяных знаков. Закачивается на сайт. Проще всего найти картинку в гугле и обрезать ее до нужного размера.

3. Файл игры должен быть закачан на сайт.

Все основные источники я дам.

Плачу 20 рублей за добавленную игру. Желательно, чтобы всю работу выполнил один человек. По срокам задание сильно не ограничено, но затягивать не стоит. Периодически будут новые задания по добавлению контента. Кроме того, исполнитель должен иметь возможность пообщаться 5-15 минут в скайпе, чтобы точно все показать на практике. Желательно чтобы исполнитель уже имел опыт работы с ucoz'ом, чтобы было проще разобраться.

skype: drag371

11 лет назад
coolplayer37
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$135
4 дня
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