Добавление игр на Old-games сайт

Приветствую. Суть работы - добавить в сумме 200 игр в разделы Game Boy Advance и Nintendo 64 в соотношении 150 к 50. Сайт - gamesofsega.ru.

Краткое ТЗ:

1. Описание игры 250-300 символов, рерайт. Источник дам. Проверять на уникальность не нужно, главное сделать понятный читаемый рерайт.

2. Превью игры (картинка) должна быть размером 269 на 235 пикселей. Без водяных знаков. Закачивается на сайт. Проще всего найти картинку в гугле и обрезать ее до нужного размера.

3. Файл игры должен быть закачан на сайт.

Все основные источники я дам.

Плачу 20 рублей за добавленную игру. Желательно, чтобы всю работу выполнил один человек. По срокам задание сильно не ограничено, но затягивать не стоит. Периодически будут новые задания по добавлению контента. Кроме того, исполнитель должен иметь возможность пообщаться 5-15 минут в скайпе, чтобы точно все показать на практике. Желательно чтобы исполнитель уже имел опыт работы с ucoz'ом, чтобы было проще разобраться.

skype: drag371