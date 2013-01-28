Журналист на киносайт DLE

КопирайтингЗакрыт9 заявок355 просмотров
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Требуется журналист на кино сайт для добавления фильмов.Указывайте свои цены.В день надо от 10 статей уникальностью не меньше 90 процентов.Так же прописывать все теги ключивки и так далее.Выбирать фильмы менее конкурентные.

11 лет назад
adikk
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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