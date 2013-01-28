Уникальные статьи

Добрый вечер! Нам хотелось бы от Вас получить стоимость и срок выполнения услуги, а именно -

http://code.advaweb.ru/skidka911.ru/ Наш проект, на котором все данные в виде тестовых взяты с волгоградского аналогичного ресурса, требуется наполнить уникальными статьями. Так же по городам - Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург.

Важно о компании и т.д., чтоб было уникально и упоминание было о SKIDKA911 .ru

Ориентироваться будем на невысокую стоимость до 35 рублей за 1000 символов.

А так же на опыт и отзывы исполнителя!

Всем спасибо!