Написание коммерческих предложений, текстов

Ищу креативных копирайтеров, с нестандартным образом мышления для написания коммерческих предложений и продающих текстов для сайта, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Со спецификой компании можно ознакомиться на сайте: informplus.com.ua