Vvaleria

Валерия Vvaleria

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Услуги, по ведению бухгалтерского учета. Аудит.

Консалтинговый Альянс «Информ плюс» - это объединение из трех фирм, которые обеспечивают профессиональные услуги в сфере аудита, бухгалтерского учета, консультирования в вопросах налогообложения и права. «Информ плюс» состоит из Аудиторского центра, Бухгалтерского и Юридического бюро.

Мы успешно работаем с украинскими и зарубежными предприятиями с 2002-го года. В результате «Информ плюс» имеет репутацию надежной и солидной консалтинговой фирмы.

В течении уже десяти лет мы развиваемся вместе с нашими клиентами. Мы следим за всеми инновациями и помогаем нашим клиентам воплощать новые идеи и подходы в ведении бухгалтерского учета и аудита. В итоге, наши клиенты не только получают качественное консультирование и обслуживание, но и открывают для себя скрытые возможности своего бизнеса.

Работая с Консалтинговым Альянсом «Информ плюс»:

Вы выбираете престижную, опытную, известную на рынке консалтинговую компанию

Вы получаете высококачественное и легальное решение всех Ваших вопросов

Вы экономите своё время и средства, так как мы предлагаем полный спектр услуг

Вы будете спокойны, потому что наша команда – это лучшие специалисты в своей сфере

  • Написание текстов для бухгалтерского портала

    Ищу креативных копирайтеров, в идеале с бухгалтерским образованием, или с опытом работы в бухгалтерии, с нестандартным образом мышления для наполнения сайта компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Сайт информационный, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Привлечение ЦА на сайт, на страницы в соц.сетях

    Доброе время суток. В связи с изменениями на сайте компании, и созданием из существующего сайта компании информационного портала для бухгалтеров требуется помощь по следующим направлениям: 1. привлечение ЦА на сайт компании ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание видеоролика

    Необходимо создать презентационный видеоролик, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета. Хочется чего-то не стандартного, креативного, а не просто рассказ об услугах на камеру. Сайт компании: informplus.com.ua

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание коммерческих предложений, текстов

    $250

    Ищу креативных копирайтеров, с нестандартным образом мышления для написания коммерческих предложений и продающих текстов для сайта, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Со спецификой компании можно ознакомиться на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Написание коммерческих предложений, текстов
Четкое ТЗ, понятные требования, быстрая обратная связь, приятное общение, хорошая оплата. Ну а что еще желать от заказчика!? С удовольствием - рекомендую! :)
Очень грамотно и качественно выполненная работа, без исправлений и дополнений. Коммерческие предложения написаны "с душой", не взирая на сложную специфику темы, (бухгалтерское обслуживание; наш товар нельзя потрогать руками) :)) Очень довольны сотрудничеством, рекомендую всем Ларису!! Обязательно будем обращаться еще!!! Спасибо за профессионализм.
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