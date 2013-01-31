Ищу креативных копирайтеров, в идеале с бухгалтерским образованием, или с опытом работы в бухгалтерии, с нестандартным образом мышления для наполнения сайта компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Сайт информационный, ...
Консалтинговый Альянс «Информ плюс» - это объединение из трех фирм, которые обеспечивают профессиональные услуги в сфере аудита, бухгалтерского учета, консультирования в вопросах налогообложения и права. «Информ плюс» состоит из Аудиторского центра, Бухгалтерского и Юридического бюро.
Мы успешно работаем с украинскими и зарубежными предприятиями с 2002-го года. В результате «Информ плюс» имеет репутацию надежной и солидной консалтинговой фирмы.
В течении уже десяти лет мы развиваемся вместе с нашими клиентами. Мы следим за всеми инновациями и помогаем нашим клиентам воплощать новые идеи и подходы в ведении бухгалтерского учета и аудита. В итоге, наши клиенты не только получают качественное консультирование и обслуживание, но и открывают для себя скрытые возможности своего бизнеса.
Работая с Консалтинговым Альянсом «Информ плюс»:
Вы выбираете престижную, опытную, известную на рынке консалтинговую компанию
Вы получаете высококачественное и легальное решение всех Ваших вопросов
Вы экономите своё время и средства, так как мы предлагаем полный спектр услуг
Вы будете спокойны, потому что наша команда – это лучшие специалисты в своей сфере
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброе время суток. В связи с изменениями на сайте компании, и созданием из существующего сайта компании информационного портала для бухгалтеров требуется помощь по следующим направлениям: 1. привлечение ЦА на сайт компании ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать презентационный видеоролик, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета. Хочется чего-то не стандартного, креативного, а не просто рассказ об услугах на камеру. Сайт компании: informplus.com.uaВидеомонтаж13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Ищу креативных копирайтеров, с нестандартным образом мышления для написания коммерческих предложений и продающих текстов для сайта, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Со спецификой компании можно ознакомиться на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад