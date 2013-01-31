Услуги, по ведению бухгалтерского учета. Аудит.

Консалтинговый Альянс «Информ плюс» - это объединение из трех фирм, которые обеспечивают профессиональные услуги в сфере аудита, бухгалтерского учета, консультирования в вопросах налогообложения и права. «Информ плюс» состоит из Аудиторского центра, Бухгалтерского и Юридического бюро.

Мы успешно работаем с украинскими и зарубежными предприятиями с 2002-го года. В результате «Информ плюс» имеет репутацию надежной и солидной консалтинговой фирмы.

В течении уже десяти лет мы развиваемся вместе с нашими клиентами. Мы следим за всеми инновациями и помогаем нашим клиентам воплощать новые идеи и подходы в ведении бухгалтерского учета и аудита. В итоге, наши клиенты не только получают качественное консультирование и обслуживание, но и открывают для себя скрытые возможности своего бизнеса.

Работая с Консалтинговым Альянсом «Информ плюс»:

Вы выбираете престижную, опытную, известную на рынке консалтинговую компанию

Вы получаете высококачественное и легальное решение всех Ваших вопросов

Вы экономите своё время и средства, так как мы предлагаем полный спектр услуг

Вы будете спокойны, потому что наша команда – это лучшие специалисты в своей сфере