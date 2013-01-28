Текст презентация компании

Требуется журналист на кино сайт для добавления фильмов.Указывайте свои цены.В день надо от 10 статей уникальностью не меньше 90 процентов.Так же прописывать все теги ключивки и так далее.Выбирать фильмы менее конкурентные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна презентация компании. Подробно в атаче. Указывайте сроки/цены. Все вопросы в личку. Оплата по факту выполнения работы с выбранным исполнителем.
- Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер! Нам хотелось бы от Вас получить стоимость и срок выполнения услуги, а именно - http://code.advaweb.ru/skidka911.ru/ Наш проект, на котором все данные в виде тестовых взяты с волгоградского аналогичного ресурса, требуется наполнить ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Ищу креативных копирайтеров, с нестандартным образом мышления для написания коммерческих предложений и продающих текстов для сайта, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Со спецификой компании можно ознакомиться на сайте: informplus.com.uaЗавершен11 лет назад
Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель) по 800–1100 знаков. При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/…) — поменьше воды, по возможности. При этом, характеристики описывать словами, т.е. писать не «высота ...Завершен6 лет назад
- $50
Требуется написание пресс-релиза, по тематике электрогенераторы. Информационный повод - вывод нового бренда на российский рынок. Потребуется несколько вариантов релиза (рерайт) Подробности - исполнителю. Требование - опыт написания пресс-релизов.Завершен11 лет назад
Для сайта, посвященного интернет-инвестициям, требуется на постоянную работу хороший новостник . ЧТО НУЖНО ПИСАТЬ: Новости компаний из сферы интернет-инвестиций (Forex-Trend, Alpari, Gamma и т.д.) – от 1500 символов – регулярно отслеживать новости на сайтах компаний и ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день ! Имеется сайт. (приложение) Необходим полный рерайт всех текстов. ВАЖНО ! Указывайте цену за конкретный объем работ. Кол-во символов как на сайте сейчас. Срок - как можно быстрее.Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо написание СЕО текста с ключевыми словами, по строительной тематике, Кровля! Всего 5 статей, 1 статья - 3000знаков, 2- 2000зн. и 2 - 1000зн.Завершен11 лет назад
- $135
Приветствую. Суть работы - добавить в сумме 200 игр в разделы Game Boy Advance и Nintendo 64 в соотношении 150 к 50. Сайт - gamesofsega.ru. Краткое ТЗ: 1. Описание игры 250-300 символов, рерайт. Источник дам. Проверять на ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не ...Завершен11 лет назад