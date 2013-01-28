Необходимо подготовить 15 текстов

$100
КопирайтингЗакрыт27 заявок425 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Качественный рерайт.

Тематика - ноутбуки, запчасти и аксессуары к ним.

Текст не менее чем на 2100 символов, без учета пробелов, заголовков, анонса. Оплата 100 рублей за текст.

Предпочтение тем, кто знает основы HTML.

Откликнувшимся скину полное ТЗ.

Выберу 10 исполнителей, по 15 текстов каждому.

Либо 5 исполнителей по 30 текстов)

При хороших результатах - долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
maxburov
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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