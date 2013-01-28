Необходимо подготовить 15 текстов

тематика - кредитование webmoney объем - 2000 знаков
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Качественный рерайт.
Тематика - ноутбуки, запчасти и аксессуары к ним.
Текст не менее чем на 2100 символов, без учета пробелов, заголовков, анонса. Оплата 100 рублей за текст.
Предпочтение тем, кто знает основы HTML.
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Выберу 10 исполнителей, по 15 текстов каждому.
Либо 5 исполнителей по 30 текстов)
При хороших результатах - долгосрочное сотрудничество.
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