Исполнитель для добавления новостей на сайт

КопирайтингЗавершен4 заявки195 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Требуется человек, который сможет обслуживать 3 региональных новостных сайта.

Необходимо добавлять на каждый сайт по 2 новости 3 раза в день.

Новости будут браться из готовых источников, от Вас нужно изменить заголовок новости и немного первый абзац (2-4 предложения) + добавить новость на сайт через административную панель.

Ранее с этим не сталкивался, расценок не знаю, желательно найти человека уже имеющего опыт такой работы.

Жду ваших предложений.

11 лет назад
andrewsy
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
YaDvigayuRa
Ядвига 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Очень качественное и своевременное исполнение.
Ответственный заказчик, рекомендую!
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