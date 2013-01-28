Исполнитель для добавления новостей на сайт

Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Требуется человек, который сможет обслуживать 3 региональных новостных сайта.

Необходимо добавлять на каждый сайт по 2 новости 3 раза в день.

Новости будут браться из готовых источников, от Вас нужно изменить заголовок новости и немного первый абзац (2-4 предложения) + добавить новость на сайт через административную панель.

Ранее с этим не сталкивался, расценок не знаю, желательно найти человека уже имеющего опыт такой работы.

Жду ваших предложений.