Исполнитель для добавления новостей на сайт

Качественный рерайт. Тематика - ноутбуки, запчасти и аксессуары к ним. Текст не менее чем на 2100 символов, без учета пробелов, заголовков, анонса. Оплата 100 рублей за текст. Предпочтение тем, кто знает основы HTML. Откликнувшимся скину полное ТЗ. Выберу 10 исполнителей, ...
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Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Требуется человек, который сможет обслуживать 3 региональных новостных сайта.
Необходимо добавлять на каждый сайт по 2 новости 3 раза в день.
Новости будут браться из готовых источников, от Вас нужно изменить заголовок новости и немного первый абзац (2-4 предложения) + добавить новость на сайт через административную панель.
Ранее с этим не сталкивался, расценок не знаю, желательно найти человека уже имеющего опыт такой работы.
Жду ваших предложений.
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