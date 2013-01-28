Рерайтер/переводчик

Требуется копирайт. Тематика социальные сети. Объем 1000–1500 символов. Оплата WMR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовится к запуску Тopbodies - спортивный интернет журнал о спорте, здоровье и фитнесе. Социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса. Новости, анонсы мероприятий, фото- и видеорепортажи. Каталог фитнес-клубов. Статьи и видеоуроки программ тренировок, упражнений, питание.
На сегодняшний день необходимо наполнение контента.
Необходимы 1–2 рерайтера текстов. Перевод статьи - от 120/130р. за 1800 знаков с пробелами до 150/170р. за 1800 знаков с пробелами.
От авторов требуется:
- уникальный перевод-рерайт, с источников новостей, на русский ( самостоятельный поиск + предоставление базы статей для проработки)
Свободный график. Переводчик присылает мне материал - я ему деньги, если статья мне подходит по качеству перевода. Обязательно присылать с ссылкой на источник.
Оплата:
Яндекс деньги или наличкой (по желанию)
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