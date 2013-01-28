Рерайтер/переводчик

КопирайтингЗакрыт35 заявок550 просмотров
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Готовится к запуску Тopbodies - спортивный интернет журнал о спорте, здоровье и фитнесе. Социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса. Новости, анонсы мероприятий, фото- и видеорепортажи. Каталог фитнес-клубов. Статьи и видеоуроки программ тренировок, упражнений, питание.

На сегодняшний день необходимо наполнение контента.

Необходимы 1–2 рерайтера текстов. Перевод статьи - от 120/130р. за 1800 знаков с пробелами до 150/170р. за 1800 знаков с пробелами.

От авторов требуется:

- уникальный перевод-рерайт, с источников новостей, на русский ( самостоятельный поиск + предоставление базы статей для проработки)

Свободный график. Переводчик присылает мне материал - я ему деньги, если статья мне подходит по качеству перевода. Обязательно присылать с ссылкой на источник.

Оплата:

Яндекс деньги или наличкой (по желанию)

11 лет назад
karnapoltseva
Ольга 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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