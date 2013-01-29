Нужна статья (копирайт)

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Требуется человек, который сможет обслуживать 3 региональных новостных сайта. Необходимо добавлять на каждый сайт по 2 новости 3 раза в день. Новости будут браться из готовых источников, от Вас нужно изменить заголовок новости и ...