Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Помочь сочинить обращение.
Здраствуйте дорогие Фрилансеры.
Помогите составить душераздирательное, НЕотказное патриотическое обращение.
Письмо предназнаено что бы обращаться во все образовательные истанции, что бы помогли с рекламой и раскрутке шоу.
Предоставляю рыбу (Предложение заготовки, которые должны быть в письме)
От художественного руководителя шоу "Владимир Высоцкий"
Для работы я основал две организации ООО "Примус цирк" и ООО "Школьный театр га ВВЦ"
Шоу "Владимир Высоцкий" имеет два варианта:
1. Для взрослых.
2. Для школьного возраста 12+
Шоу состоит из несколько циклов, Горная тема, военна-патриотическая, цирковая, лирическая, и др.
Шоу красочное , эмоциональное и воспринимается зрителями с восторгом.
Основать "Школьный театр на ВВЦ" меня побудило то, что школьники не знают кто такой Владимир Высоцкий.
Как то по телевизору я видел как президент РФ В.В.Путин, знакомясь со школьной программой очень эмоционально спросил: - "Почему я не вижу в программе Высоцкого , Окуджавы?"
В дальнейшем я хотел бы что бы школьник театр на ВВЦ в театральном возместил этот предмет, знакомил бы школьную молодешь с творчеством многих достойных актеров.
Все заработанные мною деньги за границей я перевел в Россию, что бы вложить их в проект шоу "Владимир Высоцкий".
В течении 6 месяцев мы готовили шоу, я достойно преодолевал все трудности и препятствия, ничего не просил, но злодеяние со стороны банка я преодолеть не могу.
Бога ради прошу помочь нашему коллективу.
В течении 8 лет я работал в цирке "Дю Солей", там же я приобрел большой опыт в актерском и режиссерском мастерстве.
Меня восхищает то что цирк "Дю Солей" посвящает шоу кумирам миллионов людей, таким как "Michael Jackson" , "The Beatles", и т.д.
Я решил создать шоу в России нашему кумиру Владимиру Высоцкому.
Моей дипломной работой в театральном институте был проект шоу "Владимир Высоцкий", за неё я получил красный диплом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день Нужен рекламный текст для компании Из сухого перечисления преимуществ нужно сделать красивый и лаконичный текстКопирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, копирайтеры! Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки. Тексты ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тематика текстов что нужно написать - находится на сайте: инвитро.ру Раздел анализы: главная ---> анализы и цены Нужно для каждой позиции сделать рерайт текстов - только разделы описание Рерайт проверяется ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать описание системы Яндекс Директ. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 10-15 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание сервиса Яндекс Метрика. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание программы CS Yazzle. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницКопирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать описание программы AllSubmitter. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание сервиса seopult. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницКопирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад