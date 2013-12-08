Помочь сочинить обращение.

Здраствуйте дорогие Фрилансеры.

Помогите составить душераздирательное, НЕотказное патриотическое обращение.

Письмо предназнаено что бы обращаться во все образовательные истанции, что бы помогли с рекламой и раскрутке шоу.

Предоставляю рыбу (Предложение заготовки, которые должны быть в письме)

От художественного руководителя шоу "Владимир Высоцкий"

Для работы я основал две организации ООО "Примус цирк" и ООО "Школьный театр га ВВЦ"

Шоу "Владимир Высоцкий" имеет два варианта:

1. Для взрослых.

2. Для школьного возраста 12+

Шоу состоит из несколько циклов, Горная тема, военна-патриотическая, цирковая, лирическая, и др.

Шоу красочное , эмоциональное и воспринимается зрителями с восторгом.

Основать "Школьный театр на ВВЦ" меня побудило то, что школьники не знают кто такой Владимир Высоцкий.

Как то по телевизору я видел как президент РФ В.В.Путин, знакомясь со школьной программой очень эмоционально спросил: - "Почему я не вижу в программе Высоцкого , Окуджавы?"

В дальнейшем я хотел бы что бы школьник театр на ВВЦ в театральном возместил этот предмет, знакомил бы школьную молодешь с творчеством многих достойных актеров.

Все заработанные мною деньги за границей я перевел в Россию, что бы вложить их в проект шоу "Владимир Высоцкий".

В течении 6 месяцев мы готовили шоу, я достойно преодолевал все трудности и препятствия, ничего не просил, но злодеяние со стороны банка я преодолеть не могу.

Бога ради прошу помочь нашему коллективу.

В течении 8 лет я работал в цирке "Дю Солей", там же я приобрел большой опыт в актерском и режиссерском мастерстве.

Меня восхищает то что цирк "Дю Солей" посвящает шоу кумирам миллионов людей, таким как "Michael Jackson" , "The Beatles", и т.д.

Я решил создать шоу в России нашему кумиру Владимиру Высоцкому.

Моей дипломной работой в театральном институте был проект шоу "Владимир Высоцкий", за неё я получил красный диплом.