Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Рерайт 12 к символов
Необходим рерайт 4 текстов, общее кол-во символов 12000, тематика похоронное агентство.
Срок до 20 часов по мск сегодня.
Уникальность 98-100 % по адвего.
Стоимость 3$ за 1к символов, оплата WMR, Яндекс деньги, QIWI.
От вас обязательное наличие ICQ, в скайпах и ЛС не общаюсь.
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