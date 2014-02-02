Рерайт 12 к символов

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Завершен4 заявки117 просмотров

Необходим рерайт 4 текстов, общее кол-во символов 12000, тематика похоронное агентство.

Срок до 20 часов по мск сегодня.

Уникальность 98-100 % по адвего.

Стоимость 3$ за 1к символов, оплата WMR, Яндекс деньги, QIWI.

От вас обязательное наличие ICQ, в скайпах и ЛС не общаюсь.

11 лет назад
SlonoTOP
Артем 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все окей
Все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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