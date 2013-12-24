Рерайт статей

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Завершен41 заявка318 просмотров

Нужен рерайт 30 статей для сайта. Примерное количество знаков- 337 тыс. збп. Примерная тематика статей- здоровье.

Уникальность текста не ниже 85%.

Адрес сайта: http://coral-star_com_ua/category/blog/statyi.

Обязательно указывайте цену и сроки!

11 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$505
12 дней
Очень ответственный исполнитель! Все сделала очень быстро и качественно. Работать с Ириной одно удовольствие. Обязательно буду работать с ней снова! Рекомендую!
Василий такой милый и комфортный заказчик, что даже жаль, что проект окончен. Адекватное общение, четко поставленные задачи, выполнение всех обязательств - что еще нужно для счастья исполнителю? Рекомендую всем, как грамотного и очень толкового заказчика, который в точности знает, чего хочет. Спасибо за проект. Всегда готова подхватить очередной) Успехов в наступающем Новом году, глобальных бизнес проектов и хороших исполнителей! С уважением.

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

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