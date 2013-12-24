Рерайт статей

Василий такой милый и комфортный заказчик, что даже жаль, что проект окончен. Адекватное общение, четко поставленные задачи, выполнение всех обязательств - что еще нужно для счастья исполнителю? Рекомендую всем, как грамотного и очень толкового заказчика, который в точности знает, чего хочет. Спасибо за проект. Всегда готова подхватить очередной) Успехов в наступающем Новом году, глобальных бизнес проектов и хороших исполнителей! С уважением.