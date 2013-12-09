Ищу журналистов для наполнения РЕГИОНАЛЬНЫХ порталов, особо актуальные регионы: 1 ВОЛГОГРАД 2 РЯЗАНЬ 3 ТОМСК 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 ХАНТЫ-МАНСИЙСК 6 КАЛИНИНГРАД 7 КРАСНОЯРСК 8 ПСКОВ ...
Рерайтинг текстов
Здравствуйте!
Нужно делать рерайтинг текстов на тему "займы"
Проект долгосрочный с постоянными заказами по теме.
Уникальность текстов не менее 90% по адвего.
Тариф 1.3 долл за 1 тыс симв.
ТЗ исполнителю.
Заявки фрилансеров
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