Рерайтинг текстов

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Здравствуйте!

Нужно делать рерайтинг текстов на тему "займы"

Проект долгосрочный с постоянными заказами по теме.

Уникальность текстов не менее 90% по адвего.

Тариф 1.3 долл за 1 тыс симв.

ТЗ исполнителю.

11 лет назад
mousewoman1983
Инна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров