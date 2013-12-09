Задание копирайтеру - тематика строительство

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок248 просмотров

Задача: написать большое кол-во статей по тематике строительство: кровельные системы, фасады, профнастил и т.п.

Знание данной тематики - обязательно!!!! Текст будет проверяться техническим специалистом.

Оплата 1.5$ за 1000 симв.

ТОЛЬКО ЯНДЕКС ДЕНЬГИ

11 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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