5 статей на тему "Финансы-Банки-Инвестиции"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок198 просмотров

Нужно написать 5 статей.

Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%.

Есть подробное ТЗ на каждую статью.

Автор должен ориентироваться в теме «инвестиции-финансы-банки».

Нужен интересный, читабельный текст с обязательным включением указанных в ТЗ ключевых фраз и слов. Оплата — 50 руб за 1000 ЗБП

Сроки 2–3 дня.

Работаем следующим образом:

Сперва даю на тест одно ТЗ для 1 статьи. Пишете, проверяем, оплачиваем. Если есть замечания - доводим до уровня - оплачиваем. Если качество первой статьи устраивает - получаете остальные ТЗ.

11 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_Bor2014
Владимир 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
2 дня
Владимир - отличный автор. Уж поверьте, я работаю с фрилансерами не первый день и имею возможность сравнить. Грамотный язык изложения, хорошие цены, соблюдение сроков. Работаем с Владимиром больше месяца почти постоянно и у меня никаких нареканий не возникло ни разу.
Прекрасный партнер, работаем большое количество времени. Точно поставленные задачи, адекватная оплата заданий, рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Vladimir_Bor2014
Владимир 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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