5 статей на тему "Финансы-Банки-Инвестиции"

Нужно написать 5 статей.

Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%.

Есть подробное ТЗ на каждую статью.

Автор должен ориентироваться в теме «инвестиции-финансы-банки».

Нужен интересный, читабельный текст с обязательным включением указанных в ТЗ ключевых фраз и слов. Оплата — 50 руб за 1000 ЗБП

Сроки 2–3 дня.

Работаем следующим образом:

Сперва даю на тест одно ТЗ для 1 статьи. Пишете, проверяем, оплачиваем. Если есть замечания - доводим до уровня - оплачиваем. Если качество первой статьи устраивает - получаете остальные ТЗ.