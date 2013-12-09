Нужен копирайтер на долгосрочную основу.

Важно:

1. Знание написания продающих текстов.

2. Знание психотриггеров людей, куда нужно нажать, чтобы купил.

3. Понимание и умение вести, переговоры на бумаге.

Вы все об этом будете знать, если прочитали хотя бы книг 5 про копирайтинг!

У меня хорошее знание в этом, поэтому Ваши работы смогу запросто оценить!

Мне нужен человек, которые пишет не школьное сочинение, а Тот Человек, Который Умеет Убеждать Людей На Бумаге!

Велком, мои дорогие!;)