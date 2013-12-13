Важно: 1. Знание написания продающих текстов. 2. Знание психотриггеров людей, куда нужно нажать, чтобы купил. 3. Понимание и умение вести, переговоры на бумаге. Вы все об этом будете знать, ...
Статья, копирайтинг, 10 тыс.зн.
Статья для корпоративной газеты на 10 тыс. зн об основных спонсорах компании. Время - 24 часа, качество высокое, ТЗ вышлю. ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ
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