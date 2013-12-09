majestic_87

Артем majestic_87

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Katerina177
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт "обзор автомобиля"
Отличный исполнитель! Хорошей работы вам на данном ресурсе. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
нет рейтинга