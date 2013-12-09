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Артем
majestic_87
majestic_87
36 лет
Россия
/
Москва
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Екатерина Евсеева
Katerina177
51 год
Россия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
60 отзывов
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт "обзор автомобиля"
Отличный исполнитель! Хорошей работы вам на данном ресурсе. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
нет рейтинга
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