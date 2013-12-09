Формулы в MS Word

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Завершен4 заявки212 просмотров

Есть файл в PDF формате.

Необходимо перенабрать в MS Word (желательно 2007) некоторые формулы из етого документа.

А именно те которые есть на страницах: 76-78, 83, 86, 87 ,89, 97-99, 106, 117-124 (на 89той те которые в схеме).

Оплата: вебмани или карта Приватбанка

11 лет назад
Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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