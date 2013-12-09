Нужно 50 текстов по 500 символов каждый, ключевые слова предоставлю. Тексты будут относиться к Каждой категории сайта, ( сайт это интернет магазин Интимных товаров ) Тексты будут проверятся на уникальность (не ...
Формулы в MS Word
Есть файл в PDF формате.
Необходимо перенабрать в MS Word (желательно 2007) некоторые формулы из етого документа.
А именно те которые есть на страницах: 76-78, 83, 86, 87 ,89, 97-99, 106, 117-124 (на 89той те которые в схеме).
Оплата: вебмани или карта Приватбанка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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