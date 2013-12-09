Написание дескрипшенов

Задача: нужно написать два предложения на основе списка запросов, так что бы в них содержались все уникальные слова из имеющихся запросов. Плюс добавить город Москва.

Примеры:

монолитный ленточный фундамент

монолитная плита на ленточном фундаменте

ленточный фундамент с монолитной плитой

монолитная плита поверх ленточного фундамента

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монолитный ленточный заглубленный фундамент

заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент

железобетонный монолитный ленточный фундамент

мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент

мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент

строительство ленточного монолитного фундамента

дескрипшен: Строительство монолитного ленточного армированного фундамента в Москве от компании «Лучший фундамент». Технология устройства заглубленного и мелкозаглубленного железобетонного ленточного фундамента на монолитной плите.

мелкозаглубленный ленточный фундамент

мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента

мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях

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мелкозаглубленный ленточный фундамент на суглинке

мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

дескрипшен: Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента в Москве и Подмосковье. Технология устройства железобетонного ленточного мелкозаглубленного фундамента и фундамента на сваях: на глине, суглинке, пучинистых грунтах и на склоне.

Требования к исполнителю:

В ответе на проект, нужно написать пример дескрипшена на основе нижеприведенных запросов

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