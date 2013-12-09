Добрый день. Я предлагаю наполнить интернет-витрину на Opencart с рерайтом. Для теста можно взять одну из категорий или например 10 товаров. Оплата 100 рублей за товара – рерайт (500-700 знаков) и перенос данных на ...
Написание дескрипшенов
Задача: нужно написать два предложения на основе списка запросов, так что бы в них содержались все уникальные слова из имеющихся запросов. Плюс добавить город Москва.
Примеры:
монолитный ленточный фундамент
монолитная плита на ленточном фундаменте
ленточный фундамент с монолитной плитой
монолитная плита поверх ленточного фундамента
устройство ленточного монолитного фундамента
технология устройства ленточного монолитного фундамента
монолитный ленточный заглубленный фундамент
заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент
железобетонный монолитный ленточный фундамент
мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент
мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент
строительство ленточного монолитного фундамента
дескрипшен: Строительство монолитного ленточного армированного фундамента в Москве от компании «Лучший фундамент». Технология устройства заглубленного и мелкозаглубленного железобетонного ленточного фундамента на монолитной плите.
мелкозаглубленный ленточный фундамент
мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента
мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине
устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях
фундамент железобетонный мелкозаглубленный ленточный
мелкозаглубленный ленточный фундамент на суглинке
мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах
дескрипшен: Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента в Москве и Подмосковье. Технология устройства железобетонного ленточного мелкозаглубленного фундамента и фундамента на сваях: на глине, суглинке, пучинистых грунтах и на склоне.
Требования к исполнителю:
В ответе на проект, нужно написать пример дескрипшена на основе нижеприведенных запросов
фундамент плита
плитный фундамент
фундамент монолитная плита
монолитная железобетонная плита фундамента
строительство фундамента монолитная плита
устройство монолитной плиты фундамента
монолитный фундамент армированная плита
фундамент монолитная плита под ключ
мелкозаглубленный плитный фундамент
фундамент плита с ростверком
плитный фундамент с ребрами жесткости
бетонная плита
Заявки фрилансеров
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