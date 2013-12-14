Рерайт текстов для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок174 просмотра

Задание:

Сделать рерайт текстов. Тематика - сантехника. 12 текстов по 3000 знаков

Тексты должны быть по тематике разделов и по сути. Полезные и понятные всем.

С вас выбрать источники для рерайта (на выбор исполнителя)

С меня ключевые слова и анкоры.

Оплата: 1,5 дол. за 1 тыс. зн. без пробелов. По факту написания и согласования.

Срок: 3 дня Оплата поэтапная по готовности статей. Хоть каждый час.

11 лет назад
Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$54
3 дня
Хорошая работа, ответственный подход. Исполнитель подходит не механически к рерайту, а очень творчески. По сути делая копирайт изучая предметную область..
Отличный заказчик! Четко поставленные задания и своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад