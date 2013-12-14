Интернет-магазину требуется копирайтер для составления описаний, написания статей и текстов к акциям.
Рерайт текстов для сайта
Задание:
Сделать рерайт текстов. Тематика - сантехника. 12 текстов по 3000 знаков
Тексты должны быть по тематике разделов и по сути. Полезные и понятные всем.
С вас выбрать источники для рерайта (на выбор исполнителя)
С меня ключевые слова и анкоры.
Оплата: 1,5 дол. за 1 тыс. зн. без пробелов. По факту написания и согласования.
Срок: 3 дня Оплата поэтапная по готовности статей. Хоть каждый час.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется личная помощница на постоянную работу. Обязанности: 1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million). 2. Подбор упражнений ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер. Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Ищу рерайтера с опытом работы от 1 месяца. В задачи будет входить поиск исходника, рерайтинг, вставка ключа в текст. 40 рублей за 1000 б.п., не обсуждается цена. Требования к уникальности щадящие ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написание 2 уникальных статей на тему :ремонт жк мониторов и заправка картриджей.Объем 2000-3000 знаков.Завершен11 лет назад
Необходимо написать сео статьи-описание для единицы мебели. Работы немного и она не сложная, просто надо сработать быстро.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задание: Сделать копирайт текстов по оборудованию для производства мебели. Объем 10-15 тыс. знаков. Тексты должны быть полезными, понятными для людей. Предоставляю ТЗ с ключевыми словами и ссылки откуда брать информацию по обор-ию. ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуются авторы для долговременного сотрудничества. Работа разная, на сегодня есть много аналитических текстов. Работа требует проявления усидчивости, сбора информации. Оплата 60 рублей за 1000 символов Общение только через ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнить сайт http://help-shopping.com качественными текстами.Завершен11 лет назад