Рерайт текстов для сайта

Задание:

Сделать рерайт текстов. Тематика - сантехника. 12 текстов по 3000 знаков

Тексты должны быть по тематике разделов и по сути. Полезные и понятные всем.

С вас выбрать источники для рерайта (на выбор исполнителя)

С меня ключевые слова и анкоры.

Оплата: 1,5 дол. за 1 тыс. зн. без пробелов. По факту написания и согласования.

Срок: 3 дня Оплата поэтапная по готовности статей. Хоть каждый час.