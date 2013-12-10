Здравствуйте Ищу рерайтера с опытом работы от 1 месяца. В задачи будет входить поиск исходника, рерайтинг, вставка ключа в текст. 40 рублей за 1000 б.п., не обсуждается цена. Требования к уникальности щадящие ...
Личная помощница на постоянную работу
Добрый день!
Требуется личная помощница на постоянную работу.
Обязанности:
1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million).
2. Подбор упражнений на заданную тему.
3. Написание статей в моём стиле (2 статьи в неделю). Примеры статей здесь http://mineevaelena.ru
Работы на несколько часов, 3-5 дней в неделю.
Оклад стабильный, 50 долларов в месяц.
Обязателен опыт подобной работы, примеры работ в портфолио (ваши статьи).
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