Личная помощница на постоянную работу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Добрый день!

Требуется личная помощница на постоянную работу.

Обязанности:

1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million).

2. Подбор упражнений на заданную тему.

3. Написание статей в моём стиле (2 статьи в неделю). Примеры статей здесь http://mineevaelena.ru

Работы на несколько часов, 3-5 дней в неделю.

Оклад стабильный, 50 долларов в месяц.

Обязателен опыт подобной работы, примеры работ в портфолио (ваши статьи).

Написание статей
11 лет назад
ELedy
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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