Добрый день!

Требуется личная помощница на постоянную работу.

Обязанности:

1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million).

2. Подбор упражнений на заданную тему.

3. Написание статей в моём стиле (2 статьи в неделю). Примеры статей здесь http://mineevaelena.ru

Работы на несколько часов, 3-5 дней в неделю.

Оклад стабильный, 50 долларов в месяц.

Обязателен опыт подобной работы, примеры работ в портфолио (ваши статьи).