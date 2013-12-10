Копирайтер для интернет-магазина детских товаров

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок435 просмотров

Интернет-магазину требуется копирайтер для составления описаний, написания статей и текстов к акциям.

Написание статей
11 лет назад
Karpenych
Карпенко 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров