SEO копирайт

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Закрыт15 заявок268 просмотров

Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер.

Вот ТЗ. Там всё написано основное

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0

11 лет назад
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров